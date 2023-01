«Mamme in Poesia», due napoletane premiate nel concorso letterario di «Miss Mamma Italiana»

Anche una napoletana e una cittadina di Ercolano tra le premiate nella quarta edizione di «Mamme in Poesia», un concorso letterario che si è tenuto nell'ambito delle iniziative legate a «Miss Mamma Italiana». Il concorso, svoltosi online, ha visto 25 mamme «miss» provenienti da diverse regioni presentare le loro poesie inedite, tutte a tema «il Natale». La giuria tecnica, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti, ha decretato le vincitrici, che sono state premiate nella galleria del centro commerciale LungoSavio di Cesena.

Il primo premio è andato a Ginetta Carrubba, 60 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), già «Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion», con la poesia «Natale a Kiev». Al secondo posto Linda Lodesani, 32 anni, infermiera, di Abano Terme (Padova), già «Miss Mamma Italiana Radiosa 2022», con la poesia «La finestra sul fiume». Sul gradino più basso del podio Paola Poggioni, 60 anni, artigiana di Arezzo, già «Miss Mamma Italiana Evergreen Sponsor Top 2022», con la poesia «Polvere di Natale in una guerra non troppo lontana». Due i premi per la Campania: si aggiudica il quinto posto Loredana Gargiulo, 49 anni, avvocato, di Ercolano, già «Pre Miss Mamma Italiana Gold 2023», con la poesia «Il Natale è dentro di noi»; vince invece il Premio Speciale «Lungo Savio Cesena» Rosa Funaro, 47 anni, avvocato di Napoli, già «Miss Mamma Italiana Gold in Gambe 2022», con la poesia «Natale».

L'evento principale, quello di “Miss Mamma Italiana”, è concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia «Gold» per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia «Evergreen» per le mamme con più di 56 anni. «Miss Mamma Italiana» sostiene «Arianne»» Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile. «Mamme in Poesia» è un evento organizzato da Te.Ma Spettacoli e patrocinato dal Comune di Cesena in collaborazione con Romagna Acque Società delle Fonti.