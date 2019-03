Mann, il 21 marzo porte aperte per la Giornata mondale della poesia

Porte aperte al Museo Archeologico Nazionale di Napoli il 21 marzo per la Giornata mondiale della Poesia che coincide con una delle date scelte per l'apertura gratuita del MANN. Protagonista della ricorrenza sarà Mariangela Gualtieri (ore 18,00 Sala del Toro Farnese per la rassegna 'Fuoriclassico 3'), una delle più amate poetesse italiane, nota al grande pubblico anche per la sua collaborazione con Jovanotti. Gualtieri interpreterà un particolarissimo rito sonoro, intitolato «Cattura del soffio». Il MANN omaggerà inoltre Giacomo Leopardi e «L'Infinito» prestando cinque sculture in occasione della mostra «Il corpo dell'idea. Immaginazione in Vico e Leopardi», che si inaugura lo stesso giorno, organizzata dalla Biblioteca Nazionale di Napoli (visitabile fino al 25 luglio). Si tratta delle statue di Cerere, Erato ed Eracle, insieme a due straordinarie opere della collezione Farnese, l'Erma bifronte di Tucidide-Erodoto (II sec. d.C.) ed il Busto di Omero tipo Apollonio di Tyana risalente all'età traianea. L'apertura gratuita del MANN per la prima giornata di Primavera rientra nella campagna Mibac #iovadoalmuseo.

Lunedì 18 Marzo 2019, 19:08

