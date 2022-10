Incontri di archeologia al Mann: il programma dell'edizione 2022/2023

Come da tradizione, gli eventi sono calendarizzati di giovedì alle 16 in auditorium, con la possibilità di assistere alle conferenze in presenza o da remoto grazie alla diretta Facebook.

La ventottesima edizione della rassegna incontri di archeologia riparte il 27 ottobre con la lectio introduttiva di Paolo Giulierini. Il direttore dell'istituto traccia il profilo de “Il Mann oltre il Mann: viaggi di incontri e conoscenze per i tesori del museo archeologico nazionale di Napoli”, individuando le caratteristiche dei progetti scientifici che fanno conoscere in tutto il mondo il nostro patrimonio culturale.

Dall'archeologia alla letteratura: il 3 novembre, la scrittrice Valeria Parrella, in dialogo con Antonella Carlo, responsabile ufficio comunicazione Mann, ricostruisce le fonti pompeiane che hanno sostenuto la scrittura e la rielaborazione fantastica del suo ultimo romanzo La Fortuna (Feltrinelli, 2022). Il 10 novembre, dalla mattina sino alle 19, full immersion cinematografica con la rassegna ArcheocineMann, che racconta sul grande schermo gli antichi reperti e i siti archeologici di tutto il mondo.

Artisti o artigiani: chi erano i pittori a lavoro nelle città vesuviane? Ne parla il 1° dicembre Mario Grimaldi, curatore della mostra I pittori di Pompei, realizzata con cento affreschi del Mann, che sta riscuotendo grande successo di pubblico e critica al museo civico archeologico di Bologna. Non manca il consolidato appuntamento realizzato a cura di Icra project in collaborazione con l'accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico: il 15 dicembre, per il pubblico del museo e per gli internauti connessi in rete, Giovanni Greco rappresenta l'Orestea di Eschilo.

Il 2023 riparte all'insegna di una nuova esposizione in programma al Mann: il 12 gennaio, con Rosanna Pirelli, focus sull'allestimento che valorizza il lavoro dell'archeologo francese Champollion e la nascita dell'egittologia scientifica. Il 26 gennaio, appuntamento con Antonio De Simone per il racconto dei nuovi scavi nella villa Augustea di Somma Vesuviana.

Gli incontri di febbraio approfondiscono le attività espositive del Mann: giovedì 2, Giovanni Di Pasquale descrive il progetto di allestimento della sezione tecnologica romana, mentre la settimana successiva, il 9 febbraio, Federico Marazzi invita alla scoperta della grande mostra sui Bizantini. In ossequio alle celebrazioni dell'amore di San Valentino, il 16 febbraio da non perdere la conferenza di Mario Cesarano, che analizza come la sessualità sia declinata su vasi e pitture parietali delle città vesuviane.

Serrata anche la programmazione di marzo. Il mese si apre con l'incontro tenuto da Laura Forte e Marialucia Giacco: le due funzionarie archeologhe del Mann analizzano i nuovi allestimenti del museo archeologico nazionale di Napoli. Il 9 marzo, la professoressa Rossana Valenti effettua un excursus sul significato dell'acqua nell'immaginario degli antichi. Il 16, l'archeologa Rosaria Ciardiello segue il viaggio del Mann in Giappone con la mostra itinerante Pompeii.

Aprile si inaugura, il 13, con un incontro a cura di Filippo Coarelli ed Eugenio Lo Sardo, che si soffermano sull'esposizione dedicata ad Alessandro Magno e programmata al museo dal 23 marzo 2023. La dialettica tra noi e gli altri, spesso considerati diversi anche nell'antica Roma, è il filo conduttore della conferenza del 20 di Francesca Galgano.

Quattro gli appuntamenti di maggio: ancora Alessandro Magno protagonista il 4 della lezione di Giancarlo Abbamonte. Si va alla scoperta delle storie di carta della biblioteca del Mann l'11 con Andrea Milanese, Ruggiero Ferrajoli, Angela Luppino e Serena Venditto. Maria Morisco descrive la memoria custodita da antichi reperti pompeiani il 18. Si chiude con il classico appuntamento dedicato al restauro, grazie alla conferenza di Mariateresa Operetto, responsabile laboratorio di restauro del museo, che presenta alcuni casi di studio e lavoro sulle ceramiche figurate.

La rassegna incontri di archeologia, curata da Lucia Emilio e Miriam Capobianco, è promossa dai servizi educativi del Mann, responsabile: Giovanni Vastano, staff: Annamaria Di Noia, Elisa Napolitano, Antonio Sacco e Angela Vocciante.

In parallelo agli eventi per adulti, anche nella stagione 2022/2023 ogni terza domenica del mese è dedicata ai laboratori Mannfor kids destinati ai più piccoli.