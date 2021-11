Mann, in mostra le fotografie di Antonietta De Lillo che raccontano il terremoto del 1980 in Irpinia

Lunedì 22 novembre (ore 12), al Museo archeologico nazionale di Napoli, sarà in programma l'anteprima stampa della mostra «19:34. Fotografie di Antonietta De Lillo. La storia in presa diretta».

Il percorso espositivo si sviluppa in quattro sale (accanto al Salone della Meridiana) e presenta oltre 100 scatti inediti, tratti dall'archivio della regista napoletana, allora giovane fotoreporter.

Dalle prime immagini in presa diretta, scattate poche ore dopo il terremoto del 23 novembre, al dramma delle popolazioni dell'Irpinia, scene di distruzione si legano a segnali di speranza e testimonianze di solidarietà; accompagnano le fotografie, in bianco e nero, le parole e le voci dei giornalisti che raccontarono quelle ore tragiche.

L'esposizione di un calco di Pompei sottolinea il legame del catastrofico evento con la storia antica di una terra abituata da sempre a tremare.

Ancora, un video ripercorre gli effetti che ebbe il sisma sulle collezioni del Mann, sottolineando anche le opportunità che nacquero per i giovani studiosi in quegli anni.

Il percorso espositivo si chiude con l'illustrazione delle recenti ricerche sull'antisismica, condotte con l'Università Federico II per garantire la sicurezza delle opere: anche in questo ambito, il Mann è al centro di una rete internazionale con il Getty Museum in California e gli istituti culturali del Giappone.

Realizzata in collaborazione con Marechiaro film, patrocinata dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, la mostra si rivolge in particolare ai giovani e alle scuole. Progettata nel 2020 per celebrare il quarantennale dal terremoto, a causa della chiusura dei musei per il lockdown, «19.34» è stata presentata con un'anteprima on line lo scorso 23 novembre.

L'esposizione, che rientra nel percorso “Il Mann e la memoria”, è stata promossa nell’ambito del Piano operativo complementare della Regione Campania.

L'allestimento sarà presentato alle autorità nel pomeriggio (ore 17).

Il Direttore del Mann, Paolo Giulierini, sarà in mostra con l'autrice Antonietta De Lillo.