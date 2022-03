Mann, Remer Comics presenta il fumetto Capitan Napoli volume 2

Dopo la campagna di crowdfunding #Eroinsieme, Capitan Napoli volume 2 si presenta al grande pubblico. E lo fa in uno dei più bei templi della cultura internazionale: Il MANN, museo archeologico nazionale di Napoli. Nell’ambito della rassegna «Lo scaffale del Mann», mercoledì 9 marzo dalle ore 17:00, Remer Comics sarà ospite dell’auditorium del museo per raccontare al pubblico il nuovo capitolo del supereroe partenopeo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Zerocalcare e il fumetto su Ugo Russo, baby rapinatore ucciso a... L'INTERVISTA Zerocalcare, un fumetto per Ugo Russo: «Non celebro quel... LA FIERA Comicon 2022, confermati i primi ospiti: si parte da Zerocalcare

Oltre alla presenza di Paolo Giulierini (direttore del Museo), ci saranno Erminia Pellecchia (giornalista de “Il Mattino”), Antonio Sepe (sceneggiatore e ideatore di Capitan Napoli) e Pasquale Qualano (disegnatore e artista Marvel, Dc Comics). La storia di «Capitan Napoli – Conseguenze» riprenderà dagli eventi della fine del primo volume. La storia per chi non la conoscesse è quella di Nino, un ragazzo che vive in una Napoli contaminata dalla corruzione di politici e dal traffico illecito di rifiuti tossici. Suo malgrado il ragazzo si ritroverà con dei superpoteri difficili da gestire e da lui non richiesti…

Con lui torneranno anche gli altri supereroi che si sono schierati al suo fianco per combattere insieme il crimine, come Kate e la Bufala, e il misterioso Clan Pizza… Il nuovo capitolo di Capitan Napoli, intitolato «Conseguenze» è stato realizzato da artisti professionisti internazionali che fin dall’inizio hanno creduto in questa adrenalinica storia di supereroi e villain napoletani sceneggiata da Antonio Sepe. Tra i disegnatori, Pasquale Qualano (Dc, Marvel, Dynamite), Vincenzo Federici (Dynamite, Dark Horse, Editions Reflexions), Alessandro Miracolo (Dark Horse, Dynamite, American Mithology), Vincenzo Carratù (Dynamite, American Mithology), Raffaele Ricciardi (Big Punch Studio).