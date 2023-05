Maratona Fotografica, quando gli scatti valorizzano la città

Appassionati di fotografia chiamati a raccolta per una giornata molto speciale. Domenica 28 maggio 2023 dalle 9 alle 18 si terrà la terza edizione della Maratona Fotografica di Napoli, un progetto di Vivere Napoli, Grandenapoli.it e FotoEma, organizzato in collaborazione con Associazione “Scrivendo Con La Luce” e Mutart Agency, con il patrocinio del Comune di Napoli. Un’occasione unica per mettere alla prova il talento espressivo di molti appassionati di fotografia e per far riscoprire e vivere – nel corso di una domenica originale – la propria città.

Un evento socio culturale che coniuga la passione per la fotografia e la promozione del territorio con l’intento di camminare e fotografare, passeggiare e osservare: scoprire la città di Napoli in modo partecipativo immergendosi nel suo folklore, nei suoi scorci ritraendo sfumature e la sua anima più profonda.

Il format del concorso, ormai consolidato, prevede che i partecipanti scattino delle fotografie in base ai temi loro assegnati mentre sono in giro per Napoli, consegnando a fine giornata una foto per tema.

Ogni partecipante, munito del proprio dispositivo per scattare foto, riceverà un kit speciale contenente tutto il materiale necessario per il corretto svolgimento della giornata.

L'obiettivo della manifestazione è infatti valorizzare in maniera creativa, originale e divertente il territorio e creare un momento di aggregazione per tanti appassionati di fotografia che possono così, attraverso un momento ludico centrato sulla propria passione, conoscere meglio la città, incontrare persone con gli stessi interessi e condividere i propri scatti.

Più nello specifico, i partecipanti, attraverso una macchina fotografica e/o smartphone, racconteranno Napoli e le sue caratteristiche, con immagini uniche e da prospettive inedite.

La partenza della terza edizione della Maratona Fotografica è prevista da Piazza Vanvitelli (presso il bar “Calice Nero”), nel cuore del Vomero, punto di raccolta dei partecipanti che potranno accreditarsi dalle 9:00 alle 10:00 e riceveranno in omaggio il kit brandizzato con un caffè in omaggio.

Gli itinerari che i protagonisti dovranno percorrere sono due (uno della lunghezza di 2,5 km ed uno più lungo di circa 5 km) ed abbracceranno diversi quartieri della città in un affascinante viaggio nel cuore di Napoli dal Vomero alla Sanità, dal Cento Storico a Piazza Trieste e Trento attenendosi ai temi comunicati e da sviluppare attraverso gli scatti.

La manifestazione terminerà al Gran Caffè Gambrinus (Piazza Trieste e Trento), dove i partecipanti dalle 16:00 alle 18:00 selezioneranno e scaricheranno tre fotografie tra tutte quelle scattate, una per tema (i temi sono 3).

Due giurie, una tecnica ed una popolare, valuteranno il lavoro dei partecipanti nei giorni successivi designando i vincitori entro il 9 Giugno.

La giuria tecnica sarà composta da Michele Del Vecchio (Presidente Spazio Tangram), Carlo Falanga (Fotografo Ufficiale Parco Nazionale del Vesuvio e fotografo professionista), Carmine Napolitano (fotografo professionista), Giorgio Cappiello (Presidente Associazione Culturale Bunker), Luigi Smorra (Titolare Italian Photobook), Sergio Angeloni (Titolare FOTOEMA), Sergio Noviello (editore Grandenapoli) e voterà in presenza.

Mentre la giuria popolare sarà composta da utenti del web e voterà le singole fotografie per tema assegnato sul sito www.maratonafotograficanapoli.it.

In ogni caso, saranno premiati gli scatti che, insieme a una buona capacità tecnica di esecuzione, sapranno esprimere un’originale interpretazione dei temi suggeriti.

È prevista una premiazione il 10 giugno presso la sede di FotoEma a Napoli in via Ferrante Imparato. Momento in cui saranno assegnati ai vincitori i premi in palio, che potranno essere visionati sul sito ufficiale della Maratona.

Il programma completo e ulteriori informazioni sulla Maratona Fotografica Napoli 2023

https://maratonafotograficanapoli.it