“Fate come se non ci fossi”, c'è Marco Presta a San Domenico Maggiore

“Fate come se non ci fossi” (edizione Einaudi) è il nuovo libro di Marco Presta che sarà presentato a Napoli sabato 14 dicembre alle 16.30 nella Sala del Capitolo, Complesso di San Domenico Maggiore.



L’evento è stato organizzato e promosso dalla associazione culturale Guapanapoli in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli che ha riconosciuto il Patrocinio Morale e concesso la Sala del Capitolo.



Nell’incontro con il pubblico, il famoso autore della trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio” in onda ogni mattina su Radio 2, racconterà la genesi del suo romanzo che le recensioni hanno definito divertente e intelligente, pagine in cui Presta narra la società odierna descrivendo situazioni della vita quotidiana nelle quali ognuno di noi può facilmente ritrovarsi.



Ad introdurre sarà Armando Grassitelli, fra i fondatori della associazione Guapanapoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA