«MARetica» arriva al termine: sabato 10 settembre la serata finale e l'annuncio dei vincitori

Sabato 10 settembre è in programma la serata clou di «MARetica», la manifestazione inserita nel programma di Procida Capitale Italiana della cultura che ha portato sull’isola tre giornate di sport e cultura dedicate al mare. Alessandro Baricco è per il quinto anno presidente della Giuria che assegna l'omonimo premio, insieme alle scrittrici Daria Bignardi, Valeria Parrella ed Elisabetta Montaldo, allo storico Claudio Fogu e al montatore Giogiò Franchini. Finalisti di questa edizione del sono: Nicola Crocetti, per la traduzione in italiano di Odissea di Nikos Kazantzakis, Jovanotti per l’idea dei «Jova Beach Party» e Mediterraneo di Caterina Bonvicini e Valerio Nicolosi (Einaudi). L’annuncio del vincitore arriverà nel corso di un evento che inizia alle 21.00 nella cornice di Piazzale Guarracino a Terra Murata. Conducono la serata Alessandro Baricco e Valeria Parrella, con interventi dei giurati (Jovanotti parteciperà con un contributo video), del direttore di «Procida 2022» Agostino Riitano, del sindaco di Procida Dino Ambrosino.

A concludere la serata un concerto tutto d’Oltreoceano della pianista Gloria Campaner e l’Orchestra da Camera Canova con ventisei elementi diretta da Enrico Saverio Pagano, con un ricco programma musicale che andrà da George Gershwin fino a Philip Glass passando per Aaron Copland. Domenica il gran finale sul Lungomare Cristoforo Colombo con una serie di eventi sportivi amatoriali e agonistici tra cui di rilevante importanza è la seconda traversata «Sulle rotte degli antichi» di Sup con partenza dal porto romano di Miseno e arrivo al porto miceneo di Vivara.