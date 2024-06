Mark Tobey, «Armonie Interiori»: l’inaugurazione della mostra a Napoli

Alla Galleria Andrea Ingenito Contemporary Art (Via Cappella Vecchia, 8A), l’inaugurazione della mostra intitolata «Armonie Interiori», dedicata all’artista americano Mark Tobey.

Dopo il grande successo ottenuto con l’esposizione dedicata al medesimo artista a Milano, la galleria di Ingenito porta a Napoli una selezione delle opere rinnovata di questo straordinario pittore, noto per il suo contributo fondamentale all'espressionismo astratto. La realizzazione delle due mostre, quella a Napoli e quella a Milano, è stata possibile grazie alla collaborazione tra il gallerista Andrea Ingenito e l’Archivio Hachmeister (Münster, Germania) e alla partecipazione di altre importanti collezioni private, italiane ed estere.

L’allestimento

L’allestimento della mostra è stato arricchito rispetto a quello della sua gemella milanese grazie all'aggiunta di nuove opere. Tra i lavori esposti, spiccano «World of Stones» del 1959, una tempera su carta che fu esposta in una retrospettiva al Musée des Arts Décoratifs del Louvre nel 1961, e «Sumi I» opera datata 1957, parte della serie di lavori realizzati dall’artista con inchiostro Sumi.

"World of Stones", Mark Tobey

L’artista

Nato nel Wisconsin nel 1890, Tobey è considerato uno dei principali pionieri dell’espressionismo astratto americano. La sua figura ha influenzato artisti come Jackson Pollock, Mark Rothko e Keith Haring. Nonostante il progressivo affermarsi del movimento arte astratta a New York nel dopoguerra, Tobey non ha mai snaturato il suo stile, prediligendo il piccolo formato e rifiutando di entrare nei collettivi artistici presenti nella Grande Mela. Nel 1918 si converte alla fede Baha’i, e inizia l’esplorazione dell’animo umano attraverso i suoi lavori artistici. Tobey prova una grande fascinazione per la cultura orientale, questo lo porterà nel 1934 a intraprendere un viaggio tra Cina e Giappone durante il quale apprenderà i segreti dell'arte calligrafica. L’esperienza in oriente lo porterà a sviluppare la tecnica della «White Writing», l’abilità di creare sottilissime scritte, quasi invisibili, che creano più livelli all’interno dell’opera, rendendola multidimensionale. La sua fama ha oltrepassato i confini statunitensi, trovando fortuna in Europa con importanti mostre alla Tate Gallery di Londra e alla Galerie Beyeler di Basilea, per citarne alcune. Nel 1958, Tobey vinse il Gran Premio per la pittura alla Biennale di Venezia, un riconoscimento che consolidò ulteriormente la sua reputazione internazionale.

"Senza titolo", Mark Tobey

La mostra «Armonie Interiori» è un'opportunità unica per il pubblico napoletano di avvicinarsi al mondo di Mark Tobey. Il percorso espositivo è un viaggio attraverso le diverse fasi creative dell'artista, dalle «city paintings» agli «space paintings», dalle «meditations» degli anni '50 ai microcosmi molecolari. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 20 luglio 2024.