Martin Rua presenta a Sorrento «Il cacciatore di tarante»

SORRENTO - Domani sera, alle ore 19 e trenta, dalla Terrazza Vittoria dell'Hotel Continental di Sorrento, si terrà la diretta trasmessa sulla pagina Facebook della Libreria Tasso (https://www.facebook.com/libreria.sorrento) con lo scrittore napoletano Martin Rua, autore de "Il cacciatore di tarante", edito da Rizzoli. A dialogare con l'autore sarà Francesco Pinto, docente di Comunicazione e Processi Culturali all'Università Federico II di Napoli.



L'incontro, che vede l'Ago Press come media partner, rientra nel cartellone di incontri promossi sul tema della lettura e del rilancio, in chiave culturale, del territorio della penisola sorrentina.



Il libro di Rua, è ambientato nel 1870. Giovanni Dell'Olmo, ispettore di pubblica sicurezza a Torino, e il duca Carlo Caracciolo de Sangro, brillante medico a Napoli, incarnano alla perfezione gli stereotipi del Regno: il Nord sabaudo freddo e rigoroso e il Sud borbonico godereccio e superstizioso. Ma i due hanno qualcosa in comune, perché nel loro campo sono i migliori, e questo rende entrambi degli outsider, malvisti da colleghi e sottoposti. Anche qui, Martina Rua trasforma l'esoterismo in seducente materia narrativa, regalandoci un thriller dove la Storia è il palcoscenico di un enigma che ha le radici nelle leggende più nere della nostra terra.