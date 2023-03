Una raccolta firme per salvare il «Metropolitan», il patrimonio culturale napoletano

Chiudere definitivamente le porte del cinema vuol dire chiudere un’altra possibilità di sviluppo della conoscenza, dell’arte, di aggregazione. E se non basta il valore sociale, allora, bisogna agire a favore di un valore storico inestimabile: nato nel 1948, fu costruito dall’architetta Stefania Filo Speziale, ricordata come prima donna che, nel 1932, si laureò in Architettura.

È stato il primo cinema più grande del nostro Paese ed attualmente può ospitare più di 3000 spettatori. È dunque in virtù del suo valore storico, esistendo da oltre 70 anni, che possiamo appellarci al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 il quale vincola la destinazione d’ uso della struttura. Infatti, il decreto citato prevede che i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, siano tenuti a garantirne la conservazione e se consideriamo che, su 3500 mq che costituiscono il Metropolitan, 1000 mq sono inseriti nel complesso condominiale Grotte di Napoli, dunque bene demaniale, è ancora più assurdo che Intesa San Paolo immagini di speculare su un patrimonio dal valore inestimabile la cui proprietà non è ancora del tutto chiara.

Il filosofo Gadamer disse che la cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso tra tutti, anziché diminuire, tende ad aumentare e condividendo questo pensiero, quasi come fosse mio, faccio appello a tutto il mondo della cultura affinché, tramite petizione, si possa garantire alla storia, alla cultura, alla conoscenza, ancora una lunga vita. Salviamo il cinema per salvare la coscienza e la conoscenza degli esseri umani.