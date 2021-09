Massa Lubrense, si presenta il libro di Pietro Antonio Toma «Michele Prisco tra letteratura e cinema»

MASSA LUBRENSE - «Michele Prisco tra letteratura e cinema»: è il titolo del libro che verrà presentato questa sera, alle ore 20 sulla terrazza del Ristorante Antico Francischiello di Massa Lubrense, nell'ambito del programnma del Rotary Club Sorrento, presieduto da Claudio D’Isa. Il volume, curato da Piero Antonio Toma, scrittore, giornalista e critico d’arte e edito dalla Compagnia dei Trovatori, vuole celebrare il centenario della nascita di uno dei più celebri scrittori e giornalisti italiani, e contiene i contributi di Giulio Ferroni, storico ordinario di Letteratura Italiana all’Università La Sapienza di Roma, di Valerio Caprara, critico cinematografico e docente di Storia del cinema e di Alessia Pirro, docente di Letteratura italiana all’Università di Dublino.

La presentazione si inserisce nell’ambito dell’articolato e ricco programma di eventi ed iniziative di service promosso dal Rotary Club Sorrento per l’anno rotariano 2021-2022 nel segno degli indirizzi forniti da Shekhar Mehta, presidente del Rotary International e da Costantino Astarita, governatore del Distretto 2101 del Rotary International. Piero Antonio Toma, giornalista professionista, ha lavorato per «Il Sole 24 Ore» e attualmente collabora con «La Repubblica». Ha fondato e diretto l’agenzia stampa “Informedia”, alcuni periodici e una casa editrice. Tra i numerosi riconoscimenti che gli sono stati attribuiti, il Trofeo Chinnici, i Premi Pompei, Palizzi e Megaris. Inoltre, scrive testi su temi di cultura e di attualità per il cantautore Lino Blandizzi.