Massa Lubrense, alle «Gocce di Capri» Barbacetto con il libro «Piazza Fontana, il primo atto dell'ultima guerra italiana»

MASSA LUBRENSE - «Piazza Fontana, il primo atto dell'ultima guerra italiana». «Io so. Noi sappiamo. Basta con la retorica dei "misteri d'Italia". Abbiamo indizi e anche prove che ci dicono chi mise le bombe». Il 12 dicembre 1969, una bomba scoppia all'interno della Banca nazionale dell'agricoltura in piazza Fontana a Milano provocando 17 morti e 88 feriti. È la «madre di tutte le stragi», il prologo di una stagione di violenti attentati che insanguinerà l'Italia negli anni successivi, ma per Gianni Barbacetto rappresenta anche il primo atto di una strategia eversiva molto più ampia e ispirata a un sistematico disegno criminale. Quell'ordigno segna infatti l'inizio di una «guerra non ortodossa»: da una parte, un esercito occulto, senza divise e senza bandiere ma pronto a tutto, che riteneva di combattere contro il «mostro» comunista; dall'altra parte, cittadini inermi con l'unica colpa di trovarsi al momento sbagliato nel luogo sbagliato: una banca, un treno, una piazza, una stazione. Dopo gli anni dell'orrore e dell'indignazione, e dopo il fallimento quasi completo della via giudiziaria, quelle stragi sono state ridotte a occasione per meste cerimonie di commemorazione.

Questo libro, frutto di una ricerca di decenni, dà voce in presa diretta ai magistrati che hanno indagato sull'eversione, getta nuova luce su eventi tra i più oscuri della nostra Repubblica, li collega tra loro e sottolinea come le vicende siano ormai chiare, le responsabilità accertate, il disegno e le connessioni svelati. E ribadisce che raccontare resta un dovere per non dimenticare. Lunedì alle ore 20:30 un nuovo appuntamento di successo con il tanto atteso Festival del libro d'Inchiesta con l'autore @gianni.barbacetto intervistato dalla giornalista @ertiliagiordano

Prenotazione consigliata.