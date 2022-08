Massa Lubrense, il progetto su arte, cultura del cibo e territorio

Dal 16 al 30 ottobre, il territorio di Massa Lubrense sarà protagonista di una sperimentazione artistica finanziata da un accordo tra il Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Associazione Ristoratori Lubrensi (ARL), e dal Comune di Massa Lubrense. Il progetto è intitolato “Massa Lubrense arte cultura del cibo e paesaggio”. In un contesto dove creatività e bellezza rappresentano tratti fondativi della tradizione insediativa, la produzione artistica può reinterpretare i luoghi del Grand Tour per custodirne i valori.

Il DiARC ha bandito una call internazionale per affidare alla creatività degli artisti la riqualificazione di un percorso ambientale che sovrasta il Golfo di Napoli e il golfo di Salerno: Monte San Costanzo. Un luogo straordinario, ispiratore di un dialogo silenzioso e di un doppio sguardo sulla bellezza, dove l'incontro e la cooperazione tra comunità, architetti e artisti possano attivare la reinterpretazione dei valori del paesaggio.

La giuria, composta da Cristiano Leone, direttore artistico e linguistico dello Château de Villers-Cotterêts - futura Cité Internationale de la langue française, da Rossella Savarese, coordinatrice artistica di SyART Sorrento Festival, dal dottor Francesco Gargiulo, Presidente dell’ARL e da Afonso Caputo, direttivo dell’ARL e presieduta dalla prof.ssa Maria Rita Pinto, Responsabile Scientifico del progetto, ha selezionato l’artista vincitrice Marjan Fahimi.

La partecipazione di progetti di elevata qualità ha, inoltre, condotto ad una menzione speciale per l’artista Virgile Legavre-Jérôme.

Marjan Fahimi, iraniana, classe 1982, si propone di realizzare un’opera d’arte costituita da inerti inglobati in una lastra verniciata con pittura e pigmenti fluorescenti, capace di sprigionare la luce assorbita durante il giorno per generare un effetto luminescente al buio, che ricorda quello delle stelle. L’intensità di questo effetto dipende dalla quantità di luce assorbita durante il giorno, ma il bagliore si intravede anche in leggera penombra.

Virgile Legavre-Jérôme, francese, classe 2000, utilizza macchine fotografiche, pellicole e supporti per produrre stampe trattate con inchiostro di china, pastello, carboncino, polvere di pigmento. Questo intervento manuale è un modo per unire la tecnologia dell'argento e della Polaroid con il gesto della mano. A questi diversi materiali si aggiungono pigmenti e polveri trovati sul posto - terra, corteccia, carbone - con l'obiettivo di produrre opere in cui la materia stessa del paesaggio possa essere pienamente inscritta.

Gli artisti saranno assistiti da ricercatori e studenti del DiARC e dagli allievi del Liceo Artistico F. Grandi di Sorrento nelle fasi di esplorazione del contesto, elaborazione e realizzazione dell’opera. Durante il periodo della residenza, saranno organizzati incontri ed eventi affinché l’artista possa immergersi nel paesaggio massese, con le sue tradizioni e vocazioni.

Il dialogo tra sapere esperto, imprenditori, amministratori, comunità, e artisti della scena internazionale, disegnerà scenari innovativi per la valorizzazione dei paesaggi della costiera, da sperimentare con la redazione di un progetto preliminare per il recupero del percorso di Monte San Costanzo.