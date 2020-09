Massa Lubrense, la Baia di Ieranto tra gli appuntamenti delle Giornate Fai

Torna anche quest’anno, ampliato nella proposta e nella copertura geografica, l’evento che dal 2014 il Fai dedica ai paesaggi che circondano i suoi Beni e alla promozione della loro conoscenza. Domenica prossima, in occasione della settima edizione della “Giornata del Panorama”, il FAI inviterà il pubblico a “guardarsi intorno” con attenzione e ad apprezzare con maggiore consapevolezza la bellezza dei paesaggi che si possono ammirare in nove suoi Beni in sette regioni – Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto (SP), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e Batteria Militare Talmone a Punta Don Diego, Palau (SS) – a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI.



Una manifestazione, dunque, dedicata ai panorami da osservare, conoscere ed esplorare a partire dai Beni del FAI, intesi come veri e propri “fulcri” dei sistemi territoriali nei quali sono inseriti e con cui intrattengono una stretta relazione fatta di storie, cultura, luoghi, tradizioni e persone: un progetto di sviluppo armonico di territori e comunità che la Fondazione sta promuovendo da anni e a cui anche in questa occasione vuole dare risalto, mostrando, spiegando e invitando il pubblico a visitare quanto di prezioso offrono i dintorni dei suoi Beni. Non solo: la “Giornata del Panorama” offrirà anche l’opportunità di focalizzare lo sguardo sui panorami all’interno dei Beni del FAI, che con i loro grandi spazi aperti - parchi, giardini, broli, etc. - sono essi stessi splendidi angoli di paesaggio storico conservato e valorizzato che hanno molto da raccontare.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, parchi, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Una vera e propria immersione in dieci affascinanti panorami con peculiarità uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati e non che verranno suggeriti e che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite il sito www.giornatadelpanorama.it, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Altra proposta da non perdere quella della Baia di Ieranto, dove si potranno ammirare panorami senza eguali sulla Penisola sorrentina, sui Monti Lattari e sulla Costiera amalfitana in diversi momenti della giornata, grazie a visite speciali e trekking guidati. Il primo appuntamento sarà alle ore 6, per veder sorgere l'alba sui sentieri che portano al Bene del FAI. Durante il trekking, in compagnia di Gaia Gargiulo - guida AIGAE, sarà possibile godere dei primi raggi del sole e fissarli con la tecnica della cianotipia, antico metodo di stampa fotografica, per realizzare un'originale istantanea. Alle ore 10.30 e 12 visita guidata con il custode della Baia Paolo Cacace alla scoperta del paesaggio rurale di Ieranto: dai muri a secco ai terrazzamenti coltivati a olivo, dall’agrumeto agli orti. Un’occasione unica per conoscere cosa accade “dietro le quinte” e chi si prende cura quotidianamente di questo luogo. Infine, alle ore 16.30 si potrà partecipare a un trekking al Monte San Costanzo che terminerà al tramonto e consentirà una vista a 360 gradi sui golfi di Napoli e Salerno. L’attività sarà condotta per piccoli gruppi da guide AIGAE sui sentieri CAI tra Monte San Costanzo e Monte Croce. © RIPRODUZIONE RISERVATA