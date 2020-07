MASSA LUBRENSE - Giovedì prossimo, alle ore 19 a Villa Cerulli in via Reola a Sant’Agata, l’evento “Teatro in cammino” spettacolo per famiglie e ragazzi. Questa la dichiarazione dell’assessore agli eventi Giovanna Staiano: “In questo particolare e difficile momento in cui il distanziamento sociale ci porta a perdere il contatto con l’altro e le nostre prospettive quotidiane sembrano restringersi ci vengono in soccorso come sempre l’arte, la musica, il teatro, la scienza, l’istruzione, la formazione. A soffrire particolarmente in questo periodo sono le famiglie, i bambini in particolar modo e ad essi dedichiamo il primo evento, gentilmente donatoci dal Teatro delle Rose che ringraziamo per l’attenzione e la sensibilità dimostrataci. Il Progetto è “Teatro in cammino”, portare il teatro tra le persone, crediamo sia un modo per rilanciare l’attività dopo la pausa forzata, con la finalità di attivare la creazione di spazi di immaginazione e di riflessione, ma anche realizzare occasione di fascino, di attrazione e di divertimento, contribuendo a dare un forte segnale di una cultura in movimento che non si ferma e non si arrende”. Lo spettacolo si svolgerà secondo i protocolli anti-covid, la prenotazione è obbligatoria e si potrà effettuare telefonicamente al numero 338 500 38 16. © RIPRODUZIONE RISERVATA