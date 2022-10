Massa Lubrense, a Monte San Costanzo un'opera dell'artista iraniana Marjan Fahimi

MASSA LUBRENSE - Un’opera d’arte costituita da inerti inglobati in una lastra verniciata con pittura e pigmenti fluorescenti, in grado di emanare la luce assorbita durante il giorno per generare un effetto luminescente (tipico delle stelle) quando è buio. Verrà realizzata dall’artista iraniana Marjan Fahimi sul Monte San Costanzo, l’asperità che sovrasta il Golfo di Napoli e di Salerno, di fronte l'isola di Capri. Fahimi, 40 anni, infatti, si è aggiudicato il progetto “Massa Lubrense: arte, cultura del cibo e paesaggio”, il contest internazionale organizzato dall’associazione ristoranti lubrensi (Arl), con i dipartimenti di Architettura (Diarc) della Federico II e il Comune, che vive la fase conclusiva fino al prossimo ottobre.

Marjan Fahimi è già a Massa Lubrense, affiancata nel suo intervento di riqualificazione della passeggiata prescelta per l’installazione, da ricercatori e studenti del Diarc e dagli allievi del liceo artistico Grandi di Sorrento.

Con lei, nello stesso periodo sarà a Massa Lubrense anche il giovane fotografo francese Virgile Legavre-Jérome, al quale la giuria del premio ha conferito una menzione speciale per l’idea di utilizzare macchine fotografiche, pellicole e supporti per produrre stampe trattate con inchiostro di china, pastello, carboncino, polvere di pigmento: un intervento completamente manuale che di fatto unisce la tecnologia dell’argento e della Polaroid con al gesto della mano. Ai diversi materiali si aggiungono infatti pigmenti e polveri (terra, corteccia, carbone) trovati sul posto, con il chiaro proposito di produrre opere in cui la materia del paesaggio possa essere parte delle stesse.

«Il progetto - illustra Francesco Gargiulo, presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi - nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sui borghi del nostro Paese, partendo da opere di artisti internazionali e la realizzazione di un progetto curato dagli esperti dell’Universita’ per il recupero di Borgo San Costanzo, nel pieno rispetto delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio. Invitiamo cittadini ed associazioni di Massa Lubrense a partecipare al prossimo appuntamento pubblico, indetto appunto per avviare un percorso congiunto con il territorio, confrontarci, raccogliere idee e creare sinergie con tutte le associazioni che vorranno partecipare».

Lunedi prossimo, alle ore 16.30, nella sede del municipio di Massa Lubrense è prevista la conferenza internazionale su "Strategie creative per recuperare le bellezze dei territori”: dopo i saluti del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balduccelli e di Michelangelo Russo, direttore del dipartimento di Architettura della Federico II, a cui seguiranno gli interventi di Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi, Maria Rita Pinto, responsabile scientifico del Diarc per la convenzione con l’associazione ristoratori lubrensi, Giovanna Staiano, vice sindaco di Massa Lubrense, Pasquale Miano dell'Università Federico II, Francesca Ciampa, extrArtis, artists residencies for creative economy Federico II, Daniela Denaro, dirigente scolastico del liceo artistico-musicale Grandi di Sorrento, Ozge Sahin, artista del progetto Play-ACT, e Imma Mascolo, presidente de “Le amiche del museo Correale". A moderare la conferenza internazionale sarà Stefania De Medici, dell’Università di Catania. A conclusione del meeting ci sarà Presentazione delle opere di Marjan Fahimi e Virgile Legavre-Jérome e i saluti finali di Rossella Savarese, SyArt Sorrento Festival.