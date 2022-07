A Massa Lubrense “limoni in festa” un tour gastronomico per turisti e residenti

Passeggiate, degustazioni e spettacoli per celebrare uno dei simboli della gastronomia locale. A Massa Lubrense ci si prepara a ospitare “Limoni in festa”, due giorni all’insegna della buona cucina e delle tradizioni promossa dall’associazione “Pro loco Massa Lubrense” col patrocinio e il contributo del comune: l’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 luglio in largo Vescovado. Giunta alla 46esima edizione, la manifestazione torna dopo due anni di stop imposti dalla pandemia.

Ad aprire il programma, il 9 luglio alle 9:00, sarà la tradizionale “agropasseggiata”: una camminata per sentieri e vicoletti del centro storico, tra uliveti e limoneti. In serata, alle 18:30, il centro cittadino si animerà con l’apertura degli stand di artigianato e prodotti tipici e del percorso degustativo al gusto di limone. Non mancheranno gli spettacoli: sabato 9 alle 21:00 l’attore Gino Rivieccio proporrà al pubblico lo show “Da cosa nasce cosa”, mentre domenica 10 alle 21:00 il gruppo musicale La maschera si esibirà nel concerto “sotto chi tene core”.

«Non vedevamo l’ora di organizzare nuovamente la nostra sagra – osserva Anna Teresa Pappalardo, presidente della Pro loco - Ringrazio quanti stanno lavorando per la sua realizzazione con rinnovato entusiasmo, in attesa di ritrovarci tutti in piazza».

«La sagra torna dopo due anni di stop – sottolinea Antonino Esposito, consigliere delegato all’agricoltura di Massa Lubrense – con l’obiettivo di valorizzare un prodotto straordinario come il limone massese, il “femminiello”: ovale, dalla polpa sugosa giallo paglierino, un concentrato di vitamina C e di sali minerali, dalla buccia ricca di oli essenziali». La manifestazione si inserisce nella cornice di “omaggio alla bellezza”, il ciclo di eventi estivi promossi dall’amministrazione comunale di Massa Lubrense: «Con questa rassegna – conclude Giovanna Staiano, assessora al turismo di Massa Lubrense – abbiamo dato luogo a diverse iniziative destinate a turisti e residenti, che ci portano alla scoperta e alla valorizzazione della nostra straordinaria terra. Con la "Limoni in festa" coniughiamo l'eccellenza delle attività produttive massesi, che ci guideranno in un imperdibile tour gastronomico e all'esposizione standistica e a un progetto artistico di grande rilievo. Grazie alla Pro loco in primis e a tutti coloro che sapranno dare un contributo alla migliore realizzazione dell'evento».