Massa Lubrense, a Palazzo Vespoli la presentazione del libro di Mariafrancesca Villani

Giovedì 13 Giugno 2019

MASSA LUBRENSE - Domani sera, alle ore 19 nel cortile dell'antico Palazzo Vespoli, Vittorio Del Tufo presenta il libro «La Camorra si Studia in Terza» di Mariafrancesca Villani. L’iniziativa promossa nell’ambito della rassegna «In giro per libri» curata dall’assessorato comunale alle Pari opportunità guidato da Sonia Bernardo. Interverrà l’attore Patrizio Rispo. Letture di brani da parte di Marco Palmieri.Donna fuori dagli schemi, Mariafrancesca Villani è stata antesignana degli attuali movimenti che inneggiano alla salvaguardia dell’ambiente e adesso si racconta attraverso una storia realisticamente fantastica. «Un tempo ci vedevano come dei fanatici – racconta l’autrice – ora la lotta per l’ambiente è diventata globale. Lo scenario della Napoli del futuro, di un mondo più giusto e vivibile non è fantascienza, ma qualcosa di effettivamente realizzabile. Io ci credo, e mi sono voluta divertire a descriverlo, per fare un salto insieme al lettore in un gioioso futuro. E anche per denunciare il grave stato delle cose ai giorni nostri». È il 2052 e un’anziana signora di nome Nicole, arriva in bicicletta al parco di Bagnoli insieme ai suoi due nipoti, Clara e Dario. Circondata dal verde e davanti a quella spiaggia e a quel mare tanto amato, la nonna racconta ai due nipoti increduli il mondo negli anni ’20 del secondo millennio, e come poi si sia arrivati a migliorarlo tanto. La Villani aveva scritto questo racconto con il fine di farlo leggere solo ai suoi parenti più stretti, solo successivamente, Patrizio Rispo, ha deciso di regalarle per Natale la pubblicazione. «Il libro – racconta l’attore – sarebbe rimasto solo un file, ma al di là del pensiero natalizio, credo che meritasse di avere la veste e la dignità di una pubblicazione vera e propria».