Massa Lubrense, a Villa Angelina la presentazione del libro «Le mie epidemie: dal colera all'ebola al Covid 19»

Sabato pomeriggio, alle ore 18, a Villa Angelina a Massa Lubrense sarà presentato il libro di Donato Greco «Le mie epidemie: dal colera ad ebola al Covid-19, mezzo secolo di emergenze sanitarire in Italia e nel mondo». Un percorso autobiografico e scientifico di Donato Greco, attuale componente del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Sanità, consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che attraversa quasi 50 anni dell'epidemiologia in Italia e nel mondo da parte non solo di un testimone, ma di un vero protagonista. Dal colera a Napoli nel 1973, passando per Ebola per poi arrivare alla pandemia di Covid-19. Un libro fatto di esperienze sul campo, chilometri nelle gambe, zaini in spalla e volti. Tantissimi volti, quante sono le persone che, in tutti i suoi anni di attività, Donato Greco ha incrociato.

Con l’autore sarà presente Nicola Mozzillo, primario emerito dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli che ha al suo attivo una lunga e prestigiosa carriera tale da essere conosciuto sia in territorio nazionale che internazionale.

A moderare l’incontro sarà Carlo Gambalonga, giornalista del gruppo Sole 24 ore, già vicedirettore vicario dell’Ansa.

Interverranno Francesco Fanara, responsabile della prevenzione collettiva dell’ambito 6 dell’Asl Napoli 3 Sud e la direttrice del distretto 59 dell’Asl, Grazia Formisano. In apertura i saluti di Sonia Bernardo, assessore alla salute del Comune di Massa Lubrense.