“I bambini del soldato Martin”, il libro di Matteo Incerti al Parco Viviani

Sarà presentato domani sabato 26 giugno alle 18 al Parco Viviani il libro di Matteo Incerti “I bambini del soldato Martin”, la storia del veterano che ha commosso il mondo. Il volume, che raccoglie foto e disegni realizzati nella Napoli del dopoguerra dove il protagonista di questa incredibile storia si è fermato per tre volte nel corso del secondo conflitto mondiale, è stato pubblicato da Corsiero editore (160 pagina euro 18 – oltre 100 foto e disegni inediti) , ed è in libreria dal 17 giugno. Una parte del ricavato delle vendite andrà a finanziare le iniziative della Scuola nel Bosco di Siano (Sa). Sabato il soldato Martin sarà in video collegamento dagli Usa.

Lo scorso Natale, la fiaba del 97enne veterano americano Martin Adler, che dopo un appello raccolto sui social dallo scrittore e giornalista Matteo Incerti, ha ritrovato i tre bambini fotografati sull’Appennino bolognese nell’ottobre 1944 è stata rilanciata in migliaia di articoli e servizi in moltissime