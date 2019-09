Maurizio de Giovanni e la «sua» Mina protagonisti al Sannazaro

Giovedì 12 Settembre 2019, 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successo per Maurizio de Giovanni al teatro Sannazaro per la presentazione del libro "Dodici rose a Settembre" edito da Sellerio. Il sax di Marco Zurzolo e la chitarra di Carlo Fimiani hanno accompagnato lo scrittore che ha letto le pagine più significative del libro, prima del classico e affollatissimo firmacopie. La presentazione è stata organizzata da Feltrinelli Napoli. Applausi per de Giovanni e la "sua" Mina, l'assistente sociale che indaga nei Quartieri Spagnoli di Napoli e suo malgrado sarà protagonista di un giallo da leggere tutto d'un fiato.