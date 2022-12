«Incontri di valore», ospite Maurizio De Giovanni con il suo nuovo romanzo

Lo scrittore Maurizio de Giovanni sarà ospite della kermesse letteraria, "Gli Incontri di Valore": presenterà il suo nuovo romanzo «Caminito» domani sera, giovedì 22 dicembre, nel salotto pompeiano dell’Hotel Habita79 ideato da Nicola Ruocco. «Avere De Giovanni - spiega il padrone di casa - è motivo di onore e grandissima emozione». Non la prima. «Quello di Maurizio è un importante ritorno e il suo romanzo è straordinario, con il commissario Ricciardi di nuovo sulla scena in una trama suggestiva. Un romanzo che si lascia leggere tutto d’un fiato, portandoci a una Napoli del 1939, in un momento storico molto particolare».

La storia è ambientata durante il fascismo e la seconda guerra mondiale. Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di due giovani brutalmente uccisi. Le ragioni dell’omicidio appaiono subito oscure; dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. Con l’aiuto del fidato Maione, in ansia per una questione di famiglia, Ricciardi è chiamato a risolvere il caso. Di questo si parlerà domani alle 20, nell'incontro aperto al pubblico e a ingresso libero. Nel corso della serata sarà possibile acquistare il libro e il ricavato sarà destinato a iniziative sociali sul territorio.