Mav di Ercolano presenta l'8 marzo l'incontro “Donna: età, salute, lavoro nel nostro tempo”

Martedì 8 marzo dalle ore 10.00, il Mav - il Museo archeologico virtuale di Ercolano, in occasione della Giornata internazionale della donna, sarà aperto in via straordinaria con ingresso gratuito per tutta la mattinata. Inoltre per celebrare la donna, il Mav di Ercolano ospiterà, nell’auditorium, dalle ore 10.30, un incontro con le scuole del territorio, che vedrà la partecipazione di Lucia Annibali, Raffaella De Simone e Imma Sannino insieme alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Adriano Tilgher della cittadina vesuviana.

Il momento di riflessione, dal titolo emblematico “Donna: età, salute, lavoro nel nostro tempo”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Ercolano, in sinergia con la dirigente scolastica del Tilgher Rossella Di Matteo, sarà introdotto dal sindaco Ciro Buonajuto e dall’assessora alle politiche sociali e alle pari opportunità Carmela Saulino.

Mentre, venerdì 11 marzo alle ore 18.00, nella scia dello straordinario successo di pubblico della mostra fotografica “Il formidabil monte”, dedicata al Vesuvio e al suo territorio nelle fotografie dell’Archivio Alinari, si terrà, nella Space Gallery del Mav, l’incontro “Gli occhi del Vesuvio”, quando il foto giornalismo racconta Napoli e il suo vulcano, che vedrà gli interventi del fotografo Mario la Porta, docente delle Accademie di Belle Arti di Frosinone e di Napoli, di Rita Scartoni della Fondazione Alinari, del fotografo Massimo Sestini e del giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione Cives/Mav di Ercolano.

Una narrazione sempre nel segno della grande cultura della nostra Regione, quella del Mav che, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, rappresenta un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all’avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell’ultima versione Mav 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del territorio vesuviano.

La fruizione del museo Mav, grazie sempre all’iniziativa “Il Mav in esclusiva per te”, tramite prenotazione dedicata, potrà sempre avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, non solo nelle giornate di apertura di giorno, del mercoledì, del venerdì, del sabato e della domenica, e del giovedì sera, ma anche nelle giornate di chiusura del lunedì, del martedì, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del film in 3D sull’eruzione del Vesuvio nonché, nella Space Gallery, la mostra “Il formidabil monte” a cura di Rita Scartoni e Vittorio Ragone: il racconto del Vesuvio e del suo territorio circostante attraverso gli scatti fotografici d’autore, attinti dal grande giacimento di immagini e di storie che sono oggi l’Archivio Alinari.