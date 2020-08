Mav night & day: ad agosto il museo inaugura l’apertura serale del giovedì

Per diversificare l’offerta e per venire incontro alle diverse esigenze dei visitatori, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano promuove, per tutti i giovedì del mese di agosto, l’apertura serale, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso alle 23.00), del percorso virtuale alla scoperta delle straordinarie bellezze delle antiche dimore delle città di Pompei, Ercolano e Stabia fino a un attimo prima che l’eruzione pliniana del 79 d.C. le distruggesse.

Una novità, l’apertura serale del giovedì, che va ad affiancarsi ai tradizionali orari di visita del venerdì, del sabato e della domenica, in cui l’apertura del museo è dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso alle ore 17.00), sempre con prenotazione obbligatoria, per poter garantire la sicurezza nel rispetto delle norme di distanziamento.



La fruizione del museo MAV, grazie poi alla nuova iniziativa agostana “Il MAV in esclusiva per te”, sempre tramite prenotazione dedicata, potrà avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, non solo nelle giornate di apertura del giovedì sera, e, di giorno, del venerdì, del sabato e della domenica, ma anche nelle giornate di chiusura del lunedì, del martedì e del mercoledì, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora.



L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del film sull’eruzione del Vesuvio.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro.



Ingresso gratuito sotto i 13 anni e per i residenti nel Comune di Ercolano.



Il MAV di Ercolano è un museo partecipativo, che diventa inclusivo e al contempo esclusivo nella fruizione, in quanto è alla continua ricerca di quella misura intelligente nell’accoglienza del visitatore, che possa, rappresentando il passato, offrire ad ognuno un viaggio indimenticabile nel tempo, guidato da quegli stimoli che la macchina digitale rilascia lungo il percorso, attraverso la tecnologia e la luce



Dopo la rivoluzione d’ottobre 2019, che ha visto l’ultimo upgrade del museo, la versione MAV 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che ha cambiato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva al Museo Archeologico Virtuale, la parola d’ordine del MAV è diventata interazione, avendo posto il visitatore al centro dell’esperienza di visita: dalla biglietteria automatizzata alle guide virtuali che si materializzano al passaggio nei vari ambienti del percorso, dai contenuti di realtà aumentata visibili anche sul proprio smartphone alle nuove installazioni: un Museo, quindi, da esplorare con l’animo di un viaggiatore d’altri tempi proiettato nel futuro.

Il MAV, il Museo Archeologico Virtuale, situato a poche centinaia di metri dall’ingresso degli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, è un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione, tra i più all’avanguardia in Italia.



Uno spazio museale unico e straordinario che, attraverso un percorso virtuale e interattivo, farà rivivere al visitatore l’emozione del viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta, prima dell’eruzione del 79 d.C., della grande bellezza delle città romane di Pompei ed Ercolano



Oltre settanta installazioni multimediali, tutte validate scientificamente, nel restituire vita e splendore alle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, si dimostrano propedeutiche ad una reale scoperta di un mondo straordinario distrutto dall’eruzione del Vesuvio.



Attraverso ricostruzioni scenografiche, interfacce visuali e ologrammi, il visitatore è condotto in una dimensione virtuale che racconta la fabula degli antichi romani, offrendogli così una più completa fruizione del patrimonio archeologico.



Il MAV è un luogo didattico e conoscitivo, dove il reale e l’immaginario si incontrano per dare vita a nuove modalità di apprendimento e di intrattenimento.



MAV – MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE

Via IV Novembre 44

80056 – Ercolano (NA)

Mail: info@museomav.it

Tel: 081/7776843 / 081/7776784 © RIPRODUZIONE RISERVATA