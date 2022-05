La mostra di moda creata dalla partnership tra Reggia Outlet e Teatro San Carlo

La Reggia designer outlet del gruppo McArthurGlen ha presentato l’avvio di un percorso di collaborazione con il teatro San Carlo di Napoli, il più antico teatro d’opera del mondo ancora attivo, con l’obiettivo di coniugare il binomio moda e cultura attraverso il comune denominatore dell’arte.

L’inizio di questa partnership è stato celebrato ieri in occasione dell’inaugurazione della mostra Prêt à parterre: di moda in modi al San Carlo allestita all’interno degli spazi dell’outlet campano e destinata a proseguire per tutto il mese. Una raccolta di foto d’epoca, abiti di scena e accessori provenienti dal museo e archivio storico del teatro napoletano per ripercorre l’evoluzione della moda dagli anni '50 ai giorni nostri, attraverso scatti, alcuni dei quali dell’archivio fotografico Riccardo Carbone, che ritraggono personaggi e habitué del massimo napoletano, tra i quali, Eduardo De Filippo, Totò, Maria Callas, Sophia Loren, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini.

La moda delle «prime» come riflesso di una società che si trasforma, tra stili e modi in perenne cambiamento. L’esposizione, come detto, rappresenta solo il primo passo di una partnership annuale tra La Reggia designer outlet e il Teatro San Carlo articolata intorno a diversi progetti. Il prossimo 13 maggio, ad esempio, McArthurGlen sarà tra i partner principali del teatro San Carlo per la prima nazionale di «7 deaths of Maria Callas» di Marina Abramović, una produzione internazionale in cui l’artista e performer porterà in scena sette eroine tragiche della lirica rese immortali dalle interpretazioni della divina Maria Callas.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione con il teatro San Carlo, punto di riferimento artistico e culturale del nostro territorio - ha commentato Fabio Rinaldi, centre manager de La Reggia designer outlet del gruppo McArthurGlen, aggiungendo - Abbiamo condiviso un percorso di progetti e iniziative interessanti che verranno presentate nel corso dell’anno, con una particolare attenzione alle famiglie e soprattutto ai bambini, nel solco delle esperienze a sostegno dell’arte e della cultura realizzate dal nostro Gruppo in altri territori».

Il gruppo McArthurGlen non è infatti nuovo a collaborazioni in Italia con il mondo del teatro. Dal 2016, il Noventa di Piave Designer Outlet, in Veneto, ha avviato una importante collaborazione con il teatro la Fenice di Venezia. Durante le fasi più critiche dei lockdown e delle chiusure scolastiche, ad esempio, il centro ha fornito risorse di e-learning a oltre 7.000 insegnanti per aiutare a educare i bambini locali all'Opera.