Mech tra i protagonisti di «Positano 2019 mare, sole e cultura»

Lunedì 15 luglio l’inventore del metodo Tisanoreica chiuderà la prestigiosa rassegna letteraria Continua l’estate di lavoro di Gianluca Mech. Mentre lo vediamo dispensare preziosi consigli legati al benessere su Rete4, dal lunedì al venerdì all’interno della trasmissione campione d’ascolti “Ricette all’italiana” con Davide Mengacci e Anna Moroni, il poliedrico imprenditore prosegue anche i suoi impegni culturali. Il popolare guru delle diete, inventore del metodo Tisanoreica, sarà uno dei protagonisti di “Positano 2019 Mare, Sole e Cultura”, importantissima rassegna letteraria giunta alla sua diciassettesima edizione, presieduta dal giornalista Aldo Grasso e che vede nel programma, tra gli altri, nomi del calibro di Alessandro Siani, Rita Dalla Chiesa, Alfonso Signorini e Ciro Pellegrino. A concludere in bellezza la rassegna sarà proprio Gianluca Mech chelunedì 15 luglio, alle ore 21, nell’incantevole Terrazza Marincanto di Positano, presenterà la sua ultima avventura letteraria, edita da Cairo, intitolata “La pubblicità è un gioco”. Alla serata, dedicata al tema “Futuro e orizzonti”, interverrà anche Enrica Alessi, autrice di “Prét-à-bébé”, edito da Piemme. Sempre lunedì 15 luglio, alle 12, Gianluca Mech incontrerà la stampa e il pubblico presso il Pietrabianca Resort di Pomigliano D’arco, in provincia di Napoli, in via Pratola 80.

Lunedì 8 Luglio 2019, 16:06

