Una kermesse dedicata all'architettura nelle Basiliche Paleocristiane di Cimitile

Un mese con l'architettura, con il paesaggio, l'ambiente, l'arte e il territorio. Un mese, maggio 2022, interamente con i grandi maestri dell'architettura, dalle eccellenze napoletane e campane a quelle internazionali, alle archistar, da Massimiliano Fuksas a Paolo Portoghesi, il primo atteso venerdi' 27 e il secondo sabato 28 maggio, quando terra' una lectio magistralis.

La kermesse, che si terra' nel complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, è ripartita con maggiore slancio dopo la sosta forzata per pandemia. E come sempre, da quindici anni, in prima linea per l'organizzazione sono gli architetti Claudio Bozzaotra, presidente dell'associazione Siebenarchi -architetti urbanisti designers - e Antonio Ciniglio, consigliere referente dell'ordine degli architetti di Napoli e provincia, presieduto da Leonardo di Mauro.

«Il maggio dell'architettura» ha preso il via venerdi' 6 maggio, alle 17, e proseguira' nei giorni 13-20-27 alla stessa ora. La manifestazione terminera' il 28 maggio con l'assegnazione dei premi, a partire dalle 9. «Il maggio dell'Architettura», alimentando la discussione intorno all'argomento architettura, come di consueto, con visione e riflessione trasversale che negli anni ha portato a parlarne architetti, urbanisti, artisti, filosofi, cuochi, scienziati, religiosi, archeologi, critici dell'arte e dell'architettura, coreografi, stilisti, sociologi, quest'anno si arricchisce ancora di piu' e vede la presenza nei rispettivi giorni della programmazione di Alberto Cuomo e Orazio Carpenzano sul tema «Quale abitare, oggi, per l'architettura?» di Massimo Bignardi e Filippo Cannizzo su «Processo di democratizzazione per una rigenerazione umana e urbana»;

Franco Poli su «Geometria post-euclidea e design contemporaneo». Gran finale con Massimiliano Fuksas che parlera' su «Innovazione e Architettura» e Paolo Portoghesi con una lectio magistralis. Durante la manifestazione, saranno assegnati i premi Campaniarchitetture, Cultarchi, e Maggio dell'architettura 2022.