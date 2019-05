Meta, sabato alle il concerto del coro «Virgo Fidelis»

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:40

META - Sabato alle 20 la basilica di Santa Maria del Lauro ospiterà il concerto del coro “Virgo Fidelis” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Sotto la direzione del maestro Dina Guetti, i circa 50 cantori eseguiranno un repertorio che spazia dalla musica sacra a quella profana e comprende brani di Pietro Mascagni, Giulio Caccini, Gioacchino Rossini, Armando Trovajoli, Giuseppe Verdi, ma anche di Hans Zimmer, Leonard Cohen, Enya e tanti altri. L’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Meta.Nato nel 1996, il Coro “Virgo Fidelis” è costituito da personale del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e di altri reparti della Capitale, sia in servizio che in congedo, nonché da familiari e simpatizzanti. Diretto sin dall’anno della fondazione dal maestro Dina Guetti, nel 2001 nominato socio benemerito dell’Associazione Nazionale Carabinieri per meriti acquisiti, il coro si avvale dell'accompagnamento strumentale dell'Orchestra da Camera “Ars Ludi” dell'International Music Institute di Roma, della pianista Licia Belardelli e del percussionista Lorenzo Calderano.Nel corso degli anni, il coro “Virgo Fidelis” si è esibito in più di 400 concerti e ha tenuto varie tournée in molte città italiane tra le quali Napoli, Assisi, Caserta, Pescara, Ortona, Latina, Viterbo, Avellino, Pompei, Milano, Castellammare di Stabia, Terni, Palermo, L'Aquila e Recanati. Ha partecipato a numerose rassegne e scambi con altri cori ed è intervenuto alle manifestazioni promosse dal Comando Generale dell'Arma e dall'Associazione Nazionale Carabinieri.