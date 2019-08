Meta, nella frazione di Alberi la rassegna «Arte Al Borgo - Un Borgo per l’Arte»

Mercoledì 7 Agosto 2019, 14:54

META - Venerdì sera, dalle ore 19:30 appuntamento con la seconda edizione di «Arte Al Borgo - Un Borgo per l’Arte», evento nato lo scorso anno come proposta di arte in ogni sua forma espressiva, variando dalla musica alla danza, dall’arte di strada alla gastronomia gourmet, dando spazio alle eccellenze del territorio e nel contempo far risplendere di nuova luce l'antico Borgo Antico di Alberi. L’evento è proposto dalla comunità Alberese ed è inserito nel cartellone estivo Meta Summer 2019 firmato dal sindaco Giuseppe Tito; la sua realizzazione è stata possibile anche grazie all’importante l’impegno dell’assessore Angela Aiello, parte attiva del comitato organizzatore, coordinato da Don Emmanuel Miccio, parroco di Alberi. L'importante novità di quest'anno sarà la presenza del violinista Giuseppe Gibboni, protagonista del concerto. «Ci sono momenti che lasciano una scia luminosa nella nostra memoria, e per molti di noi così è stato per la prima edizione di “Arte al Borgo... un Borgo per l’Arte” - afferma Don Emmanuel - In questa scia la comunità di Alberi ha voluto inserire una seconda Edizione della manifestazione che potesse riprenderne la motivazione di fondo: condividere una bellezza! Bellezza articolata in varie forme... il cuore dell’evento 2019 è il concerto del violinista Giuseppe Gibboni, che, pur nella sua giovanissima età, è artista riconosciuto e ammirato a livello nazionale ed internazionale per bravura e talento; il concerto sarà accompagnato al piano dalla nostra M° Annalisa Pepe e impreziosito da alcune coreografie della Maestra di Danza Maria Castellano. Il concerto vuole essere occasione per fermarsi e contemplare l’arte che si esprime attraverso musica e danza, inserita nella cornice più amplia di in un’arte che si è fatta Creato; infatti, ancora una volta mi piace sottolineare la scelta, faticosa ma appassionata, di realizzare tutto l’evento lungo la via Nuova di Alberi, così da regalare a chi vorrà partecipare, uno dei panorami più suggestivi che la nostra Penisola possa offrire, ancor più impreziosito dalle tonalità del crepuscolo e del tramonto.