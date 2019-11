META - Weekend caratterizzato dalla sesta edizione della kermesse «Geografia Nascosta - Meta Portoni Aperti». Si parte sabato alle ore 9.45 con la «Passeggiata Paesologica»: ritrovo in Piazza Casale, in Via Caracciolo. L'itinerario si sviluppa tra cortili e giardini in Vico Carletta, Vico Ruggieri, Vico Casciulli, Via Meta, Vico S.M. delle Grazie e Via Rivolo. Assaggi di prodotti tipici e interventi artistici. Alle ore 16 presso la Sala Consiliare del Comune di Meta.

Il giornalista e scrittore Andrea Di Consoli presenterà il libro «Mater Matera». Interverranno Salvatore Ferraro e Mariano Lardaro per ricordare lo storico e meridionalista metese Salvatore Cafiero e il musicista e poeta metese Camillo Paturzo. Saranno premiati tre proprietari di case distintisi nel preservare ed abbellire le proprie dimore.

Alle ore 19 presso la Chiesa di Santa Lucia (SS. Annunziata de' Cafiero), Concerto del chitarrista lucano Mirko Gisonte.

Domenica mattina alle ore 9.45 «Passeggiata Mareologica», ritrovo presso la Chiesa di Santa Lucia (SS. Annunziata de' Cafiero). Visit tra via Lamma, Piazza Scarpati, Via de' Cafiero, Gradoni Alimuri, Via dei Naviganti Metesi. La festa finale si terrà tra i lidi/ristoranti Golden Beach, La Conca, Il Verricello con assaggi di prodotti tipici e interventi artistici. Escursioni in barca lungo la costa a cura dell'Associazione "Amici del mare" Meta (meteo permettendo).

Interverranno. I musicisti Nino Apreda, Lauro Attardi, Rocco Aversa, Gianni Aversano Giullare, Nicola Caso, Giannino Castellano, Vincenzo Greco, Antonio Moccia, Percussionista Giangio Parente, Carmela Persico, Paolo Propoli. Per la sezione arte e artigianato Luigi Apreda (tufo), Michele Cafiero e Franco Malinconico (cantieri navali), Antonino Cappiello (pittura su legno recuperato), Luigi De Pasquale (fotografie), Gaetano Di Donna (arte con materiale di recupero), Eugenia Di Leva (pittura su tessuti) Antonino Wolf Esposito (legno ed ebanisteria), Rosario Esposito (Liuteria 13), Andrea Famiani (modellismo navale), Rosanna Ferraiuolo (feltro ed ecoprinter), Antonino Guarracino (orafo del legno), Rocco Recco (ceramica), Marco Vendittelli e Roberto Russo.

Assaggi proposti da Benedetta Maroni Ponti (marmellate artigianali), Caseifico Russo, Caseificio Perrusio, Panetteria Mulino, Panetteria Rosaria, Pasticceria Antonietta, Pasticceria Caracciolo, Pasticceria Bar Lauro, Pasticceria Bar Romano.

Direzione artistica di Eugenio Lorenzano, Nino Aversa e Pierpaolo De Pasquale, con la collaborazione di Giusy Castellano, Nicola Castellano, Peppe Langella, Milena Parlato, Adele Parlato, Riccardo Propoli, Nino Sicignano.

Questa edizione è dedicata all'illustre meridionalista Salvatore Cafiero, al musicista Camillo Paturzo e al fabbro ferraio Gennaro Castellano. Partecipazione libera e gratuita. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA