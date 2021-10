Metropoli del mondo, la mostra di Fiscardi a Pompei

«Metropoli del mondo» è la personale di Francesco Fiscardi in programma dal 5 al 15 dicembre, presso l'hotel Habita79 di Pompei. La mostra nell'ambito della kermesse intitolata “Gli Incontri di Valore”, organizzata dal manager Nicola Ruocco. Oggi più che mai bisogna costruire, anzi, è opportuno dire “ricostruire”, dopo le grandi incertezze sociali del periodo pandemico. Per ripartire, non si può che intraprendere la strada maestra della cultura, spiega.

APPROFONDIMENTI DIVIN PODCAST Divina Archeologia Podcast: le nuove puntate sulla mostra del Mann... L'INIZIATIVA Incontri/2, i ritratti di Donato in mostra alla certosa di Padula

L’esposizione rappresenta un viaggio virtuale attraverso i cinque continenti della terra, un originale itinerario pittorico frutto di reminiscenze documentaristiche e di una immaginifica rielaborazione artistica in cui il pittore associa innanzitutto i colori alle località rappresentate, per poi sviluppare sintetiche strutture cromoformali capaci di riprodurre le atmosfere talvolta ambientali, talvolta urbanistiche delle città ritratte, con assoluta delicatezza e precisione.

«L’impressione – ha scritto in una nota di presentazione il critico d’arte Domenico Raio - è che l’artista napoletano colga le capitali d’Europa come d’America, d’Africa come d’Asia e Oceania nella loro essenza, nello spirito che le anima, caratterizzando le metropoli, nella loro identità, per la presenza di elementi che sfuggono alla dimensione più immediatamente percettibile per divenire essi stessi eteree componenti che coinvolgono non l’occhio ma la mente dell’osservatore attraverso sottili memorie e associazioni, in un approccio interattivo che dona sempre grande modernità alla pittura di Francesco Fiscardi".

L’inaugurazione della mostra si svolgerà domenica 5 dicembre alle ore 19,30. Ingresso libero.