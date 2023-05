Mixed by Erry, D'Oriano testimonial di gentilezza per Castellammare

Sarà testimonial della gentilezza per la comunità stabiese. Luigi D’Oriano, attore protagonista del film “Mixed by Erry” è tornato nella sua Castellammare su invito di scuole e associazioni per prendere parte alla cerimonia conclusiva del progetto “Costruiamo Gentilezza”.

Un’iniziativa partita mesi fa dall’Associazione Socio Culturale l’Incrocio delle Idee che ha coinvolto tredici istituti scolastici stabiesi i cui studenti hanno realizzato elaborati sul tema della Gentilezza, sottoforma di testi poetici e prosastici, di disegni, fumetti e tanto altro che poteva essere ideato dalla loro fantasia, il tutto contenuto nell’antologia oggetto dell’evento. Un vero e proprio volume pubblicato da Di Carlo editore realizzato grazie agli studenti stabiesi e ai loro insegnanti. Il dibattito che si è svolto nell’auditorium del dell’Istituto Di Capua, con momenti musicali a cura degli alunni della dirigente Angela Cambri, è stato moderato da Ornella Grato, e ha visto tra gli altri l’intervento di Anna Vitiello, ambasciatrice di Costruiamo la Gentilezza.

L’attore Luigi D’Oriano dal palco intervistato dalla presidente dell’Incrocio delle Idee Giovanna Massafra, ha parlato della sua esperienza cinematrografica, dei suoi progetti futuri concentrandosi sull’importanza della gentilezza, impegnandosi pubblicamente ad essere testimonial della gentilezza per tutta la comunità stabiese.