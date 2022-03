Mobilità sostenibile, nasce Expo-E: la fiera itinerante del Giro d'Italia farà tappa anche a Napoli

Una fiera itinerante, che risalirà la Penisola, ricalcando il percorso del Giro d'Italia di ciclismo. È Expo-E, iniziativa che completa l'offerta della piattaforma Giro d'Italia e che è stata sviluppata dall'organizzatore della corsa rosa, Rcs Sport, in collaborazione con Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori). Racconterà i nuovi orizzonti della mobilità sostenibile e la promuoverà, creando un contatto fra le aziende e il pubblico, che potrà assistere a talk di approfondimento e testare i prodotti su due ruote, a trazione elettrica, ma non solo.

Expo-E è un villaggio che verrà allestito in quattro città metropolitane toccate dal Giro d'Italia e dal Giro-E 2022 nei fine settimana: Catania, piazza Duomo e piazza Università, 8-9-10 maggio; Napoli, Mostra d'Oltremare, 14 e 15 maggio; Torino, Parco del Valentino, 21 e 22 maggio; Verona, Fiera di Verona, 28 e 29 maggio. Previste un'area espositiva e una per i test. A supporto di questa novità, tutte le risorse di Cairo Rcs Media, il primo gruppo editoriale italiano con 5 canali tv, 5 quotidiani, 58 periodici e 17 siti web, forte di 44 milioni di contatti netti la settimana e con un database di 9,5 mln di utenti. Expo-E ospiterà la partenza di quattro tappe del Giro-E.

«È un evento di grande visibilità e attualità - spiega Paolo Bellino, ad e dg di Rcs Sport -. È una fiera dedicata alla mobilità sostenibile, non solo ai mezzi di trasporto ma anche alla componentistica. Negli ultimi anni il Giro ha fatto grandi passi in avanti sul tema della sostenibilità, lanciando un'iniziativa importante come il Giro-E: ha l'ambizione di essere un evento a emissioni zero. Expo-E si svolgerà in grandi città toccate dal Giro d'Italia nel fine settimana e godrà della grande piattaforma di promozione in Italia e nel mondo che è il Giro d'Italia. Ringrazio Ancma che ci affianca in questa nuova avventura».