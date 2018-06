Giovedì 7 Giugno 2018, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 14:28

Incontro al Centro Culturale Gesù Nuovo, alla Sala Valeriano in piazza del Gesù (ingresso dalla scuola media Foscolo) organizzato dal Gruppo Legalità. Venerdì 8 giugno, alle 17.30, in programma il convegno «Il Mondo di mezzo - Aree grigie e riscatto civile». Introduce Giovanni Conzo, aggiunto presso la Procura di Benevento. I relatori saranno Isaia Sales, del Suor Orsola Benincasa, Franco Roberti, assessore regionale ed ex procuratore nazionale Antimafia, Mario Di Costanzo, dell'Ufficio diocesano di Napoli. Modera Antonello Perillo, caporedattore del Tg Rai Campania, mentre concluderà i lavori Stefano D'Alfonso, della Federico II.