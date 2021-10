Monet a Napoli, la mostra immersiva prorogata anche a Natale e oltre

Oltre 300 dipinti, un viaggio attraverso colori e giochi di luce. Pennellate proiettate a 360 gradi. Prorogata fino a Natale e oltre, per l'esattezza fino al 31 gennaio la mostra «Claude Monet: the immersive experience» allestita nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi a Napoli, dopo Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino. Previsti lavoratori per bambini a cura di Joiele Lab, sabato 23 e domenica 24 ottobre, dalle 11 alle 17 ogni 30 minuti, la prenotazione è obbligatoria. In programma per gli adulti anche la colazione nel giardino di Giverny, l’aperitivo con Monet, il viaggio nel mondo del padre dell’impressionismo.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Turismo, l'Italia con Enit apre il primo negozio in Cina IL FURTO Il Commissario Ricciardi, furto al Gambrinus di Napoli: rubata la... IL CINEMA “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, al via...

Più visite guidate a cura dell’associazione “L’Arte nel Tempo”. In questo caso i prossimi appuntamenti sono previsti per domenica 17 ottobre alle 18 (l’aperitivo con Monet), e sabato 23 ottobre alle 11 (la colazione nel giardino di Giverny). Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria. Sempre l'ultima sala, dedicata ai workshop, permette a piccoli e grandi di cimentarsi nell’arte di Monet, creando opere ispirate all'artista, da portare con sé come ricordo della visita.