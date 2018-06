Monte Faito, giornata di attività sportiva, ricreativa e di educazione ambientale

Giovedì 7 Giugno 2018, 22:17 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Una domenica trascorsa tra i boschi e i sentieri del Monte Faito, per riscoprire l’amore per la montagna e conoscere le mille attività da poter svolgere sul territorio. L’associazione Sorrento Coast Experience ha organizzato in collaborazione con il Parco Regionale dei Monti Lattari e con il patrocinio del Comune di Vico Equense la giornata di attività outdoor che avrà inizio alle dieci dal Piazzale dei Capi. La guida escursionistica Nino Aversa, presidente della Sorrento Coast Experience, darà il benvenuto a turisti e amanti del trekking assieme all’amico e imprenditore del Faito Danilo Somma: «VicoEquenseOutdoor nasce per far conoscere il potenziale inespresso del Monte Faito e delle colline di vico Equense – spiega Nino Aversa – la passione comune mia e di Danilo per la montagna e i tanti interessi legati alla natura e al territorio in cui viviamo, ha fatto, prima, nascere una vera amicizia, e poi un vero progetto di riscoperta di luoghi spesso dimenticati. La promozione del territorio e delle possibili attività da svolgere sono al centro del progetto». Non solo passeggiate e trekking all’aria aperta, grazie al coinvolgimento delle associazioni che operano nel settore outdoor sul territorio del comune di Vico Equense. Il progetto prevede escursioni con bici elettriche, allenamento da trial, area softair, passeggiate alla scoperta della flora del Monte Faito e percorsi di trekking a varie difficoltà. Per l'occasione i bar ed il minimarket del Piazzale dei Capi prepareranno colazioni a sacco a prezzi convenzionati e tutti i ristoranti saranno a disposizione dei partecipanti. Inoltre sarà aperta la piscina del centro sportivo.