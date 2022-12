«I kammara tu kerù ti pai leggia leggia» di Antonello Scotti a Napoli

La NAMI gallery art&design in via Carlo Poerio 9 a Napoli, ospita la personale ‘I kammara tu kerù ti pai leggia leggia’ dell’artista Antonello Scotti.

I lavori, in esposizione sono stati realizzati tra il 2002 e il 2022. Sono opere che esaltano il tempo declinato nella sua dilatazione spaziale e temporale: matite su carta, immagini fotografiche, alcuni vetri sgraffiati, opere realizzate tra Dongo, in provincia di Como dove l’autore è vissuto, Locri in provincia di Reggio di Calabria dove stanzia periodicamente, e i Campi Flegrei dove è nato. Le opere esposte creano un dialogo-legame sotterraneo tra territori lontani e delineano un filo continuo di studio che inizia dalla metà degli anni 90 a Dongo, accompagnano l’autore a Napoli e nelle sue peregrinazioni fino ad oggi in un crescendo silenzioso, in un lento vagabondare tra dimensioni temporali diverse, tra le latenze che occupano lo spazio e i luoghi dell’agire umano.

Il titolo della mostra, è in grecanico, lingua ellenofona parlata nelle zone della Bovesìa, Calabria ionica del sud: ‘la stanza dove il tempo va piano piano’. La scelta del grecanico nasce da una necessità interiore che vuole dar voce ad una lingua ora rappresentanza di una ‘minoranza’ ma che, nel suo ostinato tramandarsi ad oltranza - da millenni-, costituisce il diritto naturale di presenza in queste terre di una fonìa della Grecia antica, cultura del porsi domande, del vivere lo stupore delle cose, quale tempo-quale spazio, del Mediterraneo-immensità che tiene insieme popoli e culture, dei ‘dissòi lógoi’, sostanza prima di un crasi tra culture differenti.

Il lavoro artistico in mostra rappresenta “il tentativo di tracciare una stradina da percorrere a piedi, dove darsi il tempo di pensare, divincolandosi da un tempo imposto in forma di agenda e scandito da cose da consumare”.

Antonello Scotti vive e lavora a Napoli. É un artista visivo e docente di progettazione di arti figurative al liceo ‘Filippo Palizzi’ di Napoli. Ha esposto tra gli altri alla galleria Alfonso Artiaco di Napoli, ai Musei Civici di Como, alla Galleria Massimo De Carlo di Milano. Negli ultimi anni si dedica anche alla produzione di immagini e alla loro collocazione editoriale.