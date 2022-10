I disegni bruciati di Davide Cantoni al Mann dal 6 ottobre al 16 dicembre

La mostra "Of Men and Giants. The Dreams of History of Elisabetta Farnese", in programma al museo archeologico nazionale di Napoli dal 6 ottobre (vernissage dalle ore 18 alle 22 in occasione di un'apertura straordinaria del giovedì) al 16 dicembre 2022, racconta i grandi temi del presente stabilendo un dialogo suggestivo con i miti e i personaggi raffigurati nella collezione Farnese. L'esposizione, curata da Memmo Grilli, è organizzata da Blindarte.​

Classe 1965, milanese ma attivo a New York da ben ventisei anni, Davide Cantoni ha realizzato le sue opere (disegni bruciati) partendo da immagini selezionate tra le pagine del New York Times. Con la famosa tecnica che lo contraddistingue, l'artista brucia i disegni, usando una lente d'ingrandimento e la luce del sole per infiammare la carta.

Da qui sono nate le opere in mostra, da distinguere in due differenti serie: “2 degrees”, con disegni che trattano il tema del riscaldamento globale; “Les Etrangers”, che parte dal romanzo di Albert Camus per riflettere sull'alienazione nella società contemporanea.

Due, ancora, le installazioni site specific per la sala del Toro Farnese: “Ukraine Flag”, in cui i colori della bandiera ucraina sono divisi da una bruciatura; “Palmyra”, un grande telone fotografico in bianco e nero decolorato con candeggina per raffigurare i resti dell'antico teatro distrutto nel 2015 dall'Isis.

«Il mio percorso nasce come una sorta di archeologia del contemporaneo: le foto macinate dalla cronaca, viste da tantissime persone e dimenticate il giorno dopo, grazie al mio lavoro ambiscono ad una dimensione più duratura», commenta Davide Cantoni.