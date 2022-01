Italian foreign architecture, il 10 gennaio l'inaugurazione a Palazzo Gravina

Si inaugura lunedì 10 gennaio 2022 alle 15 nell'aula 10 di Palazzo Gravina Italian foreign architecture: Baukuh - Onsitestudio, la mostra, seconda di un ciclo di mostre a cadenza annuale, organizzata dal dipartimento di architettura della Federico II e dedicate all'architettura contemporanea italiana. Saranno presenti gli architetti Andrea Zanderigo dello studio Baukuh e Giancarlo Floridi dello studio Onsitestudio.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, Palazzo Penne rinasce: sarà «Casa... LA MOSTRA Arkeda, ondata di entusiasmo al salone dell'architettura:... L'INIZIATIVA Al Mann omaggio all'Unità d'Italia (e non solo) con un...

All'inaugurazione intervengono Michelangelo Russo, direttore del dipartimento di Architettura, Fabio Mangone, coordinatore responsabile del dottorato di architettura, Renata Picone, coordinatore programmazione delle attività culturali e Pasquale Miano, professore di progettazione architettonica e urbana. Introduce e modera Giovanni Multari, professore di composizione architettonica e urbana e curatore della mostra con Kornel Tomasz Lewicki, interviene Andrea Maglio, professore di storia dell'architettura. Seguirà una discussion fra gli architetti e i dottorandi di progettazione architettonica e urbana moderata da Alberto Calderoni, editor Stoà Journal.

La mostra permette di riflettere su alcune tra le più interessanti ricerche sul progetto e sulla costruzione di una architettura radicata nella tradizione dei nostri territori. Nello specifico la mostra Italian Foreign Architecture pone la sua attenzione sull'espressione di una cultura architettonica che, a partire dalla localizzazione, propone un'indagine sull'architettura italiana fuori dai confini nazionali e si interroga sul legame tra queste due condizioni.

La mostra è stata realizzata con il patrocinio dell'ordine degli architetti di Milano, il contributo di Zumtobel e la collaborazione di Archetipi. Il catalogo della mostra, in italiano e inglese, è pubblicato da Tab edizioni. L'esposizione presso l'ambulacro della biblioteca di Palazzo Gravina, in via Monteoliveto 3, sarà accessibile dal 10 al 24 gennaio 2022.