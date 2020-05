Museo Archeologico Nazionale di Napoli protagonista dei «Fumetti nei Musei»

Ultimo aggiornamento: 16:32

Un’agorà virtuale per conoscere grandi Maestri della cultura contemporanea: ogni mercoledì, dal 6 maggio, la rassegna “” sarà presentata sulla pagina Facebook del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.Un appuntamento online per ritrovare gli eventi più significativi delle edizioni 2018 e 2019 della manifestazione: «Fuoriclassico incarna alla perfezione l'identità del nostro Museo, raccontando il mondo degli antichi in un dialogo coinvolgente e curioso con il contemporaneo», dichiara, direttore del Mann - Abbiamo deciso di aprire alla fruizione online di questi contenuti, immaginandoli anche come supporto ed ulteriore stimolo per i tanti studenti impegnati nella preparazione a distanza».Un’occasione da cogliere al volo non soltanto per chi non ha potuto assistere agli incontri o per chi vuole ritrovare le riflessioni di grandi pensatori contemporanei, nel magico (e adesso virtuale) scenario del Toro Farnese del Mann: la versione web di “Fuoriclassico” potrà configurarsi come format di approfondimento anche per allievi della scuola secondaria di secondo grado e dell’Università.Taglio (digitale) del nastro, mercoledì prossimo, con la video-lezione di: dalla storiografia di Tucidide alla commedia di Aristofane, un percorso imperdibile per comprendere, grazie ad una voce autorevole e colta, la perenne attualità dei classici.Contestualmente, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è il protagonista di «», la storia a fumetti oggi gratuitamente online per la campagna #ioleggoacasa, firmata dalla fumettista italiana Zuzu per «Fumetti nei Musei», progetto ideato e curato dall'ufficio stampa e comunicazione del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. La collana conta 51 albi ambientati nei musei italiani e, per regalare ai ragazzi ogni giorno un viaggio diverso, in questo momento di grande difficoltà, il Mibact grazie a Coconino Press Fandango e ai suoi autori rende disponibili online tutti i fumetti a rotazione.