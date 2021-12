Museo di Capodimonte, apertura serale e programmi per i bambini aspettando il 2022

Dai canti tradizionali natalizi fino ai laboratori per bambini dedicati ai colori di Daniel Buren, artista che ha una sua opera site-specific nella sezione di arte contemporanea del Museo. Tante le attività didattiche in programma al Museo e Real Bosco di Capodimonte aspettando il 2022.

Giovedì 30 dicembre 2021, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) apertura serale straordinaria al prezzo di soli 2 euro. Il 31 dicembre 2021 il museo sarà aperto dalle 8.30-14.00 (ultimo ingresso consentito alle ore 13.00), mentre resterà chiuso il 1 gennaio 2022. È visitabile anche la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco che presenta un nuovo decoro dell’architetto Santiago Calatrava: venerdì 31 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle 14.00, sabato 1 gennaio 2022 chiuso e domenica 2 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle 16.00, salvo avverse condizioni meteo.

Alle ore 16.00 di giovedì 30 dicembre i bambini saranno accolti nella sezione di arte contemporanea al terzo piano del Museo, dove potranno osservare in particolare l’opera in situ di Daniele Buren, uno dei massimi artisti contemporanei molto legato alla città di Napoli, e il suo classico modulo di strisce colorate di 8,7 centimetri. Grazie all’osservazione dei colori e degli spazi, i piccoli visitatori avranno gli elementi base per un racconto di una storia incentrata sull’artista, da trasporre su carta con l’ausilio di colori e tanti materiali, negli spazi dedicati ai laboratori.