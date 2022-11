Città della Scienza, c'è «Dna, Il Codice della vita. Alla scoperta delle istruzioni della vita»

Il weekend al Museo di Città della Scienza in programma domani 5 e domenica 6 novembre articolerà le sue attività laboratoriali sul Dna, il codice della vita. Si tratta di temi di grande attualità: genetica, medicina personalizzata, Ogm, terapie geniche: sarà dunque l’occasione per raccontare ai visitatori chi ha scoperto il ruolo e la struttura del Dna; come hanno fatto gli scienziati ad osservarlo e a intervenire su di esso per correggere errori e difetti genetici.

Nel science show «Il DNA in uno, due, tre, quattro “mosse»! verrà spiegato come si estrae la molecola più importante della biologia per scoprirne segreti e curiosità. Non mancheranno le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti. Per quanto riguarda il Planetario, nel corso dello spettacolo «Novembre: il cielo del mese» sarà possibile ammirare le principali costellazioni oltre alle stelle più brillanti, non tralasciando qualche racconto mitologico connesso.