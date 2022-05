Museo Ferroviario di Pietrarsa, arriva «PietrarsART» il progetto dedicato ai più piccoli

Educare i più piccoli all’arte attraverso l’osservazione e la stimolazione della loro creatività. È questo lo spirito di «PietrarsART» serie di laboratori dedicati ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che si svolgeranno al Museo Ferroviario di Pietrarsa giovedì 2 giugno.

Accompagnati da una guida esperta in un percorso personalizzato e pensato appositamente per loro tra le opere della mostra «Treni fra arte grafica e design. Dal Ticino Svizzero al Golfo di Napoli» e le locomotive, gli artisti in erba potranno non solo arricchire le loro conoscenze, ma anche riprodurre con un personale significato espressivo la soggettiva idea di Museo Ferroviario.

Organizzati da M&N's in collaborazione con Fondazione FS i laboratori, attivi dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, consentiranno ai bambini di vivere un'esperienza unica.