Napoli: cede la strada d'accesso al Museo di Pietrarsa, rinviato l'evento «Zephyros-Soffio dell'anima»

Il cedimento della pavimentazione stradale della via che conduce al museo ferroviario di Pietrarsa ha indotto il Comando dei Vigili Urbani di Napoli a disporre la chiusura al traffico veicolare della stessa via fino a nuovo avviso.

Ciò significa che eventuali mezzi di soccorso non potrebbero accedere alla struttura museale costringendo, per evidenti motivi di sicurezza, al rinvio ad altra data dell’evento «Zephyros – Il soffio dell’Anima» in programma sabato 19 marzo nel polo culturale della Fondazione FS Italiane. Quando saranno ristabilite le condizioni di transitabilità in via Pietrarsa sarà possibile riprogrammare l’evento e comunicare la nuova data.