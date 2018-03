Museo Madre gratuito per la Giornata internazionale della donna

Mercoledì 7 Marzo 2018, 15:04 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 15:04

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Madre museo d’arte contemporanea Donnaregina accoglie i suoi visitatori offrendo l’ingresso gratuito per il pubblico femminile e l’ingresso ridotto per gli accompagnatori.Alle 17 è in programma «8MAdre», una speciale visita tematica attraverso le opere dei percorsi espositivi «Pompei@Madre» e «Per_formare una collezione», che affronterà il tema dell’identità di genere e analizzerà le trasformazioni che hanno investito la figura ed il ruolo della donna nella società contemporanea. Sarà l’occasione per esplorare un’arte declinata al femminile, da Gina Pane a Maria Adele del Vecchio, da Katharina Sieverding a Sherrie Levine, da Cindy Sherman a Shirin Neshat, da Laure Prouvost a Trisha Donnelly e Goshka Macuga, fino ad opere femminili e femministe di alcuni artisti in mostra e in collezione, come Autoritratto in sei pezzi (1975) di Urs Lüthi e Napoli:1980 (1981) di Luigi Ghirri.Per l’8 marzo i social del museo lanciano anche l’hashtag #8MAdre, e proporranno cinque giorni di racconto delle donne, del loro ruolo, delle loro ricerche e della loro influenza nella storia dell’arte contemporanea; sull’account Spotify Museo Madre sarà inoltre proposta una playlist dedicata.Prenotazione obbligatoria (081.19737254)Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti disponibili