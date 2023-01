Museo Madre: «Immagine del desiderio», incontri tra arte e letteratura

Immagine del desiderio: il rapporto tra immagini mentali e immagini fisiche, in un ciclo di appuntamenti, quattro incontri tra arte e letteratura, a cura di Gennaro Carillo al Madre, museo d’arte contemporanea della regione Campania.

Che vedrà il coinvolgimento di Melania Mazzucco, Vittorio Lingiardi, Angela Vettese, Maria Luisa Catoni e Silvia Romani, impegnati in conversazioni e dialoghi, che prevederanno ognuno un ‘contrappunto’ iconografico, con proiezione di immagini, e saranno condotti dallo stesso Carillo.

Il tema degli incontri è stato scelto perché si presta a essere attraversato da una molteplicità di linguaggi che, alla fine, restituiscano il senso della complessità degli angoli visuali dai quali si può guardare un’immagine. Peculiarità del ciclo sarà poi il superamento dei confini tra immagini contemporanee e immagini antiche; si proverà, piuttosto, a sondarne l’attrazione reciproca, quantunque misteriosa.

Si comincia il 2 febbraio con Melania Mazzucco, scrittrice fra le più importanti nel panorama italiano, senz’altro quella che si è confrontata con maggiore originalità e competenza con la storia dell’arte, facendone materia prima della finzione narrativa. Il museo del mondo delle donne, sul quale costruirà il suo intervento al Madre. Un libro in cui Mazzucco adotta una prospettiva tutta femminile sulla vicenda dell’arte moderna e contemporanea.

Si prosegue il 16 febbraio con Vittorio Lingiardi. Psichiatra e psicanalista, ordinario di psicologia dinamica all’Università di Roma La Sapienza. Autore di libri fondamentali come Mindscapes, sui paesaggi mentali; Il prossimo libro, che uscirà in primavera per Einaudi, s’intitolerà «I sogni son desideri». Ed è questo il titolo, felicemente cinefilo, dell’incontro al Madre, incentrato su un tema classico della psicanalisi.

Il 23 marzo sarà la volta di una storica dell’arte contemporanea, Angela Vettese, autrice di un libro, «Desiderio», dedicato alla Marilyn di Andy Warhol. Nella lettura di Vettese, lo sguardo di Marilyn evoca, per sineddoche, la struttura stessa del desiderio, la sua ambigua collocazione a mezzo tra la disponibilità, l’offerta, la promessa, e l’inafferrabilità, l’elusività.

Si chiude il 30 marzo con un confronto a due voci di ambito in apparenza solo classicistico ma in realtà utile anche a una riflessione sulle matrici antiche del contemporaneo. Sul tema «I luoghi e le figure di Eros» interverranno Maria Luisa Catoni, archeologa classica, e Silvia Romani, insegnante di mitologia classica e religioni del mondo classico.