Il Museo del Tesoro di San Gennaro apre anche a Capodanno

Giovedì 28 Dicembre 2017, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Museo del Tesoro di San Gennaro sarà aperto anche lunedì 1 gennaio a partire dalle ore 10,30 sino alle 19,00 con l'esposizione dei leggendari gioielli appartenenti a uno dei patrimoni più importanti del mondo e la più importante collezione di argenti al mondo. In un allestimento rinnovato, con un biglietto speciale di 6 euro invece di 10 euro e soprattutto con visite guidate gratuite il primo gennaio sarà un modo speciale per iniziare l'anno all'insegna dell'arte in uno dei luoghi simbolo di Napoli.L'esposizione permanente delle dieci meraviglie, tra cui la mitra gemmata con 3694 pietre preziose e la collana realizzata in 250 anni con i gioielli donati da re e regine di tutta Europa è un patrimonio unico al mondo per bellezza artistica e spessore culturale formatosi nel corso dei secoli su commissione della Deputazione e dei tanti sovrani europei, e realizzato dai migliori artisti e artigiani napoletani. Un' alternarsi di intrecciate vicende popolari, culturali e artistiche che saranno raccontate ai visitatori dalle guide specializzate del museo per comprendere come si sia formato uno dei tesori più ricchi e come tutto ciò appartenga alla città di Napoli. Il museo sarà aperto tutti i giorni senza riposo settimanale dalle ore 9,00 alle ore 18,00.