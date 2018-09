Musica, danza e poesie: Meta ricorda la blogger Angie Cafiero

Martedì 4 Settembre 2018, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

META - Blogger, scrittrice, giornalista. E ancora promotrice di rassegne culturali, esperta di gastronomia e paladina dei diritti delle donne. Proprio a lei, ad Angie Cafiero, è dedicata la serata in programma domani alle 20.30 nel Giardino degli agrumi. «Angiè»: così è stato ribattezzato l’evento organizzato dall’associazione culturale Sfumature in Equilibrio col patrocinio del Comune e col sostegno dei tanti che hanno amato Angie apprezzandone l’impegno in campo culturale e sociale.La serata segnerà l’apertura di una raccolta fondi per la realizzazione di una biblioteca gastronomica che verrà allestita nei locali dell’associazione Sfumature in Equilibrio, luogo in cui Angie ha espresso l’amore per l’arte e per la cultura. Realizzato dal socio Francesco Stanislao D’Auria, studente in Ingegneria Edile-Architettura, il progetto prevede l’installazione di scaffalature e una zona lettura, pur conservando l’originale destinazione della sala: qui sono stato ospitati gli appuntamenti della rassegna letteraria LibriAmo di cui la Cafiero era la responsabile.Spazio alla musica, con Gianluca Parente e Nicola Mellino che interpreteranno le canzoni popolari della tradizione napoletana. Attesi i “No-name”, tre giovani artisti locali formatisi nella School of Rock di Piano di Sorrento: la batterista Antonella Mercurio, il chitarrista Francesco Landi e la cantante Camilla Pollio. Protagonista anche lo showman Gianni Iaccarino che renderà omaggio a Angie con un repertorio di canzoni napoletane a sfondo gastronomico, intervallato dalle poesie recitate dalla flautista e attrice Teresa Coccurullo. A concludere i momenti musicali ci saranno la pianista Luisa Esposito e il clarinettista Pasquale Davide, chiamati a interpretare alcuni brani tratti dalle colonne sonore di famosi film e musical.Interverranno i Fondamentalisti Gastronomici, il gruppo Facebook fondato da Angie con l’obiettivo di preservare le tradizioni culinarie locali. Durante la serata il centro di formazione alla danza The Plunge, capitanato da Maura Soldatini e Maria Castellano, metterà in scena due coreografie incentrate sul ruolo della donna: nella prima, “Maschere”, la maschera/donna che nasconde il suo vero io; nella seconda, “L’archetipo del femminile”, la personalità femminile appare scomposta nelle figure delle dee della mitologia classica. Nel corso della serata, inoltre, a un’alunna della scuola di danza sarà consegnato un riconoscimento intitolato ad Angie.All’evento parteciperà anche la Commissione comunale per le Pari Opportunità, di cui Cafiero era presidente, rapprsentata dall’attuale numero uno Wanda Sposito e dalla vice Stefania Dragonetti. La serata sarà presentata dall’avvocato Mariolina Costagliola che accompagnerà gli spettatori nel percorso nel ricordo di Angie. Prevista pure la proiezione di video che raccolgono i momenti salienti dell’impegno profuso dalla compianta operatrice culturale metese nei più svariati settori.