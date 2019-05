Venerdì 10 Maggio 2019, 12:14

Musica e arte “in rete” per il diritto dei ragazzi alla felicità: dopo l’incontro con il Papa, l’associazione Annalisa Durante fomani celebra il gemellaggio con l’orchestra giovanile di Taormina e il Liceo artistico di Castellamonte, domani 11 maggio, a Forcella.Oltre un centinaio i giovani che si esibiranno in questa manifestazione, che conclude il percorso promosso un anno fa dall’associazione – che ricorda la ragazzina vittima innocente di camorra, uccisa quindici anni fa in uno scontro a fuoco tra esponenti di clan rivali –, in collaborazione con Elviro Langella e Antonio Balestra, dedicato quest’anno al tema del diritto alla felicità e l’età dei lumi. Presenzierà monsignor Jean-Marie Gervais, membro del capitolo di san Pietro.Si inizierà alle 10:30 nello spazio comunale Piazza Forcella con un concerto sul tema della felicità, per poi proseguire, alle 12, nella vicina chiesa di sant’Agrippino con la presentazione della scultura la Meridiana dell’incontro. Nel corso della manifestazione saranno premiati lo studioso Renato Palmieri e l’artista Tullia Matania, che riceveranno dai giovani un riconoscimento alla carriera: il primo per il contributo offerto alle teorie astronomiche sulla fondazione di Neapolis e la seconda per la rilevante produzione artistica e l’impegno sociale profuso nel campo dei diritti umani.«Sarà il modo migliore per rispondere a chi continua a sparare in città attentando a vite innocenti – ha commentato il presidente dell’associazione Annalisa Durante Giuseppe Perna –: i giovani hanno bisogno di esempi e di opportunità per esprimersi. Facendo rete e operando tutti insieme possiamo salvare chi rischia di perdersi.» All’evento, oltre all’assessore Nino Daniele, parteciperanno, tra gli altri, il parroco di santa Maria Egiziaca a Forcella don Antonio Del Vecchio e le associazioni Zonta, i Ragazzi di Scampia, Manallart, ParteNapoli e Aido. Quest’ultima interverrà in occasione della settimana Partenope dona per ricordare l’importante tema della donazione degli organi, che anche Annalisa Durante donò dopo il tragico evento del marzo 2004, contribuendo a salvare cinque vite umane.